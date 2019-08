Et ile birlikte bunları asla yemeyin! İşte Kurban etiyle beraber yenmeyecek yiyecekler...

Kurban bayramı 2019 ülkemizde heyecan ve sevinçle kutlanıyor. İnananlar kurban kesme vazifesini yerine getirdiler. Bayram boyunca kurban kesme işlemleri devam edecek. Bayram boyunca sofraları lezzetli kurban etleri süsleyecek. Kurban eti tüketirken bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Kurban etiyle yenmemesi gereken yiyeceklere mutlaka dikkat edilmeli. Kurban etiyle hangi yiyecekler beraber yenmez. İşte et ile beraber yenmemesi gerekenler...

Yediğimiz gıdaların birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Yemek yerken bu konuya pek fazla dikkat etmediğimiz doğru. Genellikle yemeklerin birbirleri ile uyumunu, bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemsiyoruz. Oysa yediğimiz gıdaların lezzetinden daha önemli bir şey vardır ki o da birlikte tüketilmemesi gereken besinlerdir. Kurban bayramında et tüketiminde de dikkat edilmesi gereken hususlar var. İşte detaylar...

Et ile birlikte yenmemesi gereken yiyecekler

Et yemeklerini de tüketirken yanında yediklerinize dikkat etmeniz gerekir.

Tavukta olduğu gibi et yerken de birlikte tüketilmemesi gereken gıdalar bulunuyor. Genellikle hemen hemen her şeyle çok iyi gider gibi gözüken etler için belirli kurallar vardır. Örneğin tuzlanmış ve tuzla kurutulmuş etler sarımsak ve sirke ile yenmemeli ve pişirilmemeli. Baş eti ile üzüm asla yenmemelidir. Et ve buğday ile yapılan keşkek, herise gibi yemekler de nar ile birlikte yenmemelidir. Fırında pişirilmiş etler de fırından çıkarıldıklarında üzeri örtülmemelidir.

Etin çok fazla pişmesi

Et pişerken ne kadar kurursa, yani ne kadar yüksek ısıya maruz alırsa yapısında kanserojen madde o kadar çok artıyor. Çok pişmiş mangalda bir köfte, fırında pişmiş bir köfteden 8 kez daha fazla kanserojen madde içerebiliyor.