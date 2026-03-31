Haydut İsrail 1 günde 400 bomba kullandı! 170 hedefi vurduğunu iddia etti "Kürecik'e Yönelen Füze Malatya Semalarında İmha Edildi" Herkes İran sanıyor ama değil! Dünyaya duyuruldu: İsrail'e 40 saldırı düzenledik Türkiye dahil 8 ülkeden Mescid-i Aksa hakkında ortak bildiri CHP zihniyetinde yalan rüzgarı bitmiyor: Murat Emir, Özgür Özel'in tapu yalanını 'yalanla' örtmeye çalıştı! 'Arsızlığın bu kadarına pes!' AK Parti'den Özgür Özel'e sert "darbe" cevabı: "Tankların arasından kaçanlar, milli iradeye 'cuntacı' diyemez!" Siyonist canilerden kan donduran kutlama: Filistinlilere idam yasasını şampanyayla kutladılar! "Mümkün olduğunca fazla öldürelim!" Sıcak saatler! İsrail vuruluyor Üsküdar’da feci kaza! İETT otobüsü yayaya çarptı Siyonist katillerden alçak karar: İsrail meclisi Filistinliler için idam yasasını onayladı!
Gündem Et fiyatlarını manipüle ediyorlardı! 8 ilde operasyon yapıldı
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında karkas et arzını durdurdukları, et fiyatlarını manipüle ettikleri belirlenen 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kamu görevlileri de yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, et ve et ürünlerinin fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı ve bozulmuş etleri piyasaya sürdüğü tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Genel Suçları Soruşturma Bürosunca, Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu, CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan incelemelerde, bazı besici gruplarının et fiyatlarını manipüle ederek olağanüstü şekilde yükselttiği tespit edildi.

Ekim 2025'in sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının, tedarikçi firmalar tarafından "mal yokluğu" veya "kesime hayvan gelmediği" gibi gerekçelerle suni olarak artırıldığı ve arzın fiilen durdurulduğu, ayrıca hastalıklı hayvanların kesilerek bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında et tedarikçisi firmaların yöneticisi 28 kişi ile bakanlık denetimlerini önceden sızdırdığı belirlenen 5 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 30'u gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında örgütsel faaliyetler kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "fiyatları etkileme", "mal ve hizmet satımından kaçınma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarında yürütülen soruşturmada, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Fırat

Özbekistan ve Moğolistan'da et ucuz.Devlet fiyatlara müdahale etmek için bu ülkelerden canlı hayvan ithal edip,maliyetine piyasaya satsın.Üreticilerimizin gözü doymuyor.Devlet onları korumak için milleti ezdirmemeli.Et fiyatları seçim kaybettirir.

Hamdi

Şimdi bu 30 kişiye para cezası ver sal sokağa 3 gün sonra hainliğine devam etmiş maşallah ne güzel 1 kanun bu kananları et baronları mı hazırlıyor bu 30 kişinin mal varlığına el koyulsun ömür boyu ceza ticaret men edilsin hükümet den beklentimiz
