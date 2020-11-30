  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de ruhsatsız işletilen köpek barınağı kapatıldı
Aktüel

Eskişehir'de ruhsatsız işletilen köpek barınağı kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:24:47 -
Eskişehir'de ruhsatsız işletilen köpek barınağı kapatıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, izinsiz faaliyette bulunduğu belirlenen köpek barınağı kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Alınca Mahallesi'ndeki bir barınakta izinsiz köpek yetiştirildiği bilgisi üzerine belirtilen adrese gitti.

Ruhsatsız faaliyet yürüttüğü tespit edilen barınakta 4'ü pitbull cinsi olmak üzere toplam 25 köpek bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile koordine halinde tespit edilen hayvanlar Tepebaşı Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Barınak, işlemlerin ardından kapatıldı.

İşletme sahibi İ.B. hakkında işlem yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı
Gündem

Fatih Altaylı sınırı aştı! Katar'ı da örnek verip hakaretler yağdırdı

Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı bu hafta Mars'da hayat var mı? konusunu işledi. Bir izleyicinin sorusuna çok sinirlenen Altaylı ..
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay