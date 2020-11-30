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Aktüel Eskişehir'de jandarmadan kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de jandarmadan kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:24:03 -
Eskişehir'de jandarmadan kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Eskişehir-Bursa kara yolunda faaliyet gösteren akaryakıt istasyonundan 8 kışlık lastiğin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kapsamlı araştırmalar sonucu 2 zanlının kimlikleri ve hırsızlıkta kullandıkları araç belirlendi.

Şüpheliler, takip sırasında Bilecik'in Bozüyük ilçesi girişindeki kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Ekipler, zanlılardan T.G'yi kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, kaçan C.E'yi ise saklandığı evin kömürlüğünde yakaladı.

C.E'nin "hırsızlık, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 13 suçtan arandığı, çok sayıda hırsızlık kaydının ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.G. ise serbest bırakıldı.

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