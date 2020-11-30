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Aktüel Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi
Aktüel

Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:52:49 -
Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Tarsus Kaymakamı B.A'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuksuz sanık B.A. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın dijital materyal inceleme raporuna göre cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programının kalıntı kayıtlarının bulunduğu, ayrıca cep telefonuna tanımlı uygulamalar bölümünde Kakao Talk uygulamasının kurulum dosyalarının tespit edildiği, örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da mevduat hesabının bulunması ve sanığın FETÖ/PDY'nin mülki idare yapılanması içerisinde yer aldığına ilişkin tespitler dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada savunma yapan sanık B.A, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

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