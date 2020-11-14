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Aktüel Eski STM Deniz Projeleri Direktörü Tuğamiral Onur'un adı Gölcük'te yaşatılacak
Aktüel

Eski STM Deniz Projeleri Direktörü Tuğamiral Onur'un adı Gölcük'te yaşatılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:46:17 -
Eski STM Deniz Projeleri Direktörü Tuğamiral Onur'un adı Gölcük'te yaşatılacak

ANKARA (AA) - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Deniz Projeleri Direktörü merhum Tuğamiral Mazlum Savaş Onur adına, Gölcük'te bir okulda özel sınıf açıldı.

STM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Türk Kızılay'ın özel eğitim ve desteğe gereksinim duyan çocuklara yönelik tasarlanmış sınıflar kampanyası "Sen Çok Özelsin"e bağışta bulundu.

Bu kapsamda STM Deniz Projeleri Direktörü merhum Tuğamiral Mazlum Savaş Onur adına Gölcük'teki Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu'nda sınıf açıldı.

STM Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Yavuz Güvenlioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'a bu faaliyetleri için teşekkür etti.

Vatan savunmasına adanmış bir şirket olduklarını belirten Güvenlioğlu, "Yegane amacımız da savunma sanayisinde hem kendine yeten hem de bağımsızlık hedefiyle yola çıkan ülkemizin, harp gemisinden denizaltıya, siber güvenlikten uzay teknolojilerine faaliyet gösterdiğimiz her alanda gücüne güç katmaktır." ifadesini kullandı.

Güvenlioğlu, adına sınıf açtıkları merhum Onur'un şirkete katkılarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"Kıymetli büyüğümüz merhum Tuğamiral Mazlum Savaş Onur, gurur duyduğumuz bu bakış açımızın en önemli mimarlarından biriydi. Onur'un STM için kıymeti, kendi denizaltılarımız, kendi gemilerimiz dünya denizlerinde yüzdükçe daha da artacak. Bunun yanı sıra Gölcük için yaptıklarının hatırasının bu sınıfta, bu özel çocuklarımızla ve mutlu aileleriyle birlikte yaşayacak olması bizlere ayrı bir gurur yaşatıyor."

Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Türk Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Faruk Barış da katıldı.

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