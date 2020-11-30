  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in davası yeniden görülecek
Aktüel

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in davası yeniden görülecek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:56:00 -
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in davası yeniden görülecek

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Yüksek Mahkemesince, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasından sorumlu tutulan ve 11 yıl 2 ay hapis cezası alan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in davasının yeniden görülmesine ilişkin karar açıklandı.

Atambayev'in avukatlarından Zamir Zoşev, Atambayev'in hapis cezası aldığı ilçe ve şehir mahkeme kararlarının geçersiz kabul edilmesine ilişkin Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunduklarını belirtti.

Zoşev, Yüksek Mahkeme'nin temyiz incelemesini tamamladığını, ilçe ve şehir mahkemelerinin verdiği kararları bozarak, dosyayı yeniden görülmek üzere Bişkek'teki Pervomay İlçe Mahkemesine geri gönderdiğini ifade etti.

Bu arada, Yüksek Mahkeme binası önünde gün boyunca destek için bulunan Atambayev'in taraftarları ve yakınları gösterilerini sonlandırdı.

Ülkedeki cezaevlerinde ağırlığı olduğu bilinen ve 16 yıl hapis cezasının 8 yılını cezaevinde geçiren Çeçen asıllı Batukayev, 2013 Nisan başında serbest bırakılmış ve Çeçenistan'a özel bir uçakla gitmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti.

2011-2017'de cumhurbaşkanı olan Atambayev, polisin operasyonuyla 8 Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay