Eski CHP'li vekil Öztürk Yılmaz: PYD'ye 6 ay boyunca terör örgütü dedirtemedim

Eski CHP'li vekil Öztürk Yılmaz bir televizyon programında katıldığı açık oturumda CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok ifşaatlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Avrupa'nın dediklerini yapıyor" iftirasını atan ve Kuvâ-yi Milliye kelimesini dilinden düşürmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan eski CHP'li vekil Öztürk Yılmaz, Afrin Operasyonu sırasında Türkiye'yi işgalle suçlayan Almanya'ya karşı takındığı tavır nedeniyle parti içinde eleştirildiğini söyledi. Yılmaz, "Ben PYD'ye 6 ay boyunca terör örgütü dedirtemedim. Yav kardeşim demiyor adam işte." diyerek Kılıçdaroğlu hakkında şok bir bilgiyi paylaştı.

İşte Yılmaz'ın açıklamaları:

Kuvâ-yi Milliye kelimesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kullanırken sinirleniyorum açıkçası çünkü benimde bildiğim şeyler var. Biz AB Büyükelçileriyle kahvaltı yapıyorduk. Alman Büyükelçisi Afrin operasyonuna işgal deyince Kılçdaroğlu'na bir tepki göster dedim. Gazeteciler Alman Başbakanı Merkel'in sözlerini sordular ben Almanya kendi işine baksın bu bir işgal değil terörle mücadele diyince onlar tabi Alman Büyükelçisi bir iki gün sonra mektup yazmış, vay efendim nasıl olur da orada olan bir şeyi kamuoyu önünde açıklarsın. İdare edelim felan diyorlar. Senin vurman lazım dedim. Sonra birini gönderip Almanlardan özür dilemişler Kuvâ-yi Milliye geleneğinden gelen insanlar bunları konuşmayacaklar. Alman tabiki diyecek. Kılıçdaroğul o taplantıda hiçbir şey demedi. Beni kınadılar tepki gösterdiğim için. Şunu söylemek istiyorum. Bizler tarih önünde söylediğimiz her şeyden sorumluyuz.

O dönemde yanlış işler oldu. Şimdi Kuvayi Milliye diyorsun. Ben PYD'ye 6 ay boyunca terör örgütü dedirtemedim. Yav kardeşim demiyor adam işte.