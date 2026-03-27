MİT ve emniyetten PKK’lı provokatörlere operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul merkezli dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var Kurbanlık Hayvan Pazarları Hareketlendi: Yılın İlk Fiyatları Netleşiyor Putin'den endişelendiren savaş açıklaması: Sonuçlar öngörülemez Ankara'da CHP'nin ihale depremi: Mansur Yavaş hakim karşısına çıkıyor! Sessiz olun, TGC uyuyor: Basın örgütleri Özgür Özel'in suç ortağı mı? Köpek saldırısı davasında rekor tazminat! Yatak odasından vekil çıkaran zihniyet Akit’e saldırıyor! O hakaretleri size yalatır, yuttururuz Özgür Efendi. Avrupa bu genci konuşuyor! İsrail'e parça üreten fabrikayı yaktı ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti
Eşiyle yürüyordu, tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Eşiyle yürüyordu, tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Nevşehir'e gezmek için gelen bir çift, yolda yürürken dehşeti yaşadı. Hiç tanımadığı bir kişinin çifte laf atması üzerine çıkan bıçaklı kavgada çiftten erkek olanı ağır yaralanırken, olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Emek Mahallesi Milli İrade Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ö. ve eşi D.Ö. gece saatlerinde Ürgüp ilçesinden arkadaşlarının araçları ile Nevşehir'e geldi. Araçtan inen çifte caddede yürürken, durakta oturan ve tanımadıkları Ahmet A. laf atmak suretiyle tacizde bulundu. Çıkan tartışmada  Ahmet A. yanındaki bıçak ile E.Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Bıçaklanan E.Ö.; eşi D.Ö. ve Ürgüp'ten geldikleri arkadaşının yardımıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ahmet A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

