Eşiyle yürüyordu, tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Nevşehir'e gezmek için gelen bir çift, yolda yürürken dehşeti yaşadı. Hiç tanımadığı bir kişinin çifte laf atması üzerine çıkan bıçaklı kavgada çiftten erkek olanı ağır yaralanırken, olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Emek Mahallesi Milli İrade Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ö. ve eşi D.Ö. gece saatlerinde Ürgüp ilçesinden arkadaşlarının araçları ile Nevşehir'e geldi. Araçtan inen çifte caddede yürürken, durakta oturan ve tanımadıkları Ahmet A. laf atmak suretiyle tacizde bulundu. Çıkan tartışmada Ahmet A. yanındaki bıçak ile E.Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Bıçaklanan E.Ö.; eşi D.Ö. ve Ürgüp'ten geldikleri arkadaşının yardımıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ahmet A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.