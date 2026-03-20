Esenler Belediyesi ücretsiz yaptı! Aileler ve çocuklar akın etti

Esenler Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik ücretsiz oyun ve etkinlik alanı hazırladı. Dörtyol Meydanı’nda kurulan “Çocuk Oyun ve Etkinlik Alanı”, bayramın ilk gününde yoğun ilgi gördü. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, gün boyu farklı aktivitelerle bayram sevincini doyasıya yaşadı.

TEKNOLOJİ VE EĞLENCE BİR ARADA

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun çocuklara bayram hediyesi olarak hayata geçirilen etkinlik alanında; sanal gerçeklik (VR) oyunları, Formula 1 simülatörü, penaltı atışı simülatörü, şişme oyun parkurları, air hokey, basketbol alanları, yüz boyama, yarışmalar, kano simülatörü ve daha birçok etkinlik yer aldı. Kurulan tüm etkinliklerden çocuklar tamamen ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

AİLELER ESKAFE’DE

Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, aileler için hazırlanan ESKAFE alanlarında dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunuldu. Böylece bayram, sadece çocuklar için değil aileler için de keyifli bir buluşma ortamına dönüştü.

ÇOCUKLAR VE AİLELER ÇOK MUTLU

Etkinlik alanına gelen vatandaşlar, çocuklara yönelik kapsamlı ve ücretsiz bir organizasyon hazırlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya teşekkür etti. Vatandaşlar, “Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Bayramı gerçekten bayram gibi yaşıyoruz. Böyle güzel bir imkân sunulduğu için çok memnunuz. Üstelik her şeyin ücretsiz olması ayrı bir güzellik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştular.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU EN BÜYÜK BAYRAM SEVİNCİMİZ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocukların bayramı dolu dolu yaşamaları için bu etkinliği hazırladıklarını belirterek, “Bayramlar, paylaşmanın ve sevincin en güzel yaşandığı zamanlardır. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Onlara güzel hatıralar bırakmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAYRAM BOYU AÇIK VE ÜCRETSİZ

Bayram süresince tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek olan etkinlik alanı, çocuklara hem eğlenceli hem de güvenli bir ortam sunuyor. Ailelerin de birlikte vakit geçirebildiği sosyal bir buluşma noktası haline geldi.