ESDER, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde ahiliği anlattı

YENİ AKİT ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Ahilik temalı pek çok etkinlik gerçekleştirdi. 1-2 Haziran 2022 tarihlerinde Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Kültür Merkezi’ nde gerçekleştirilen etkinliklere büyük ilgi gösterildi. Ankara Ahi eserlerinin belgesel gösterimiyle başlayan etkinlikler, Kazım Ceylan’ın “Medeniyetimizin ve Birliğimizin Mayası Ahilik Sistemi” konu başlığındaki söyleşisiyle devam etti. Sonraki oturumda Prof. Dr. Ayfer Şahin Bacıyan-ı Rum konusunda interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. İki gün boyunca Ankara Ahi eserlerinin de fotoğraf sergisi sanat sokağı meydanında gerçekleştirildi. Etkinliklerin 2. Günü Dr. Ömer Can Çevik’ in İktisadi ve Eğitim Yönleri ile Ahilik Geleneği konu başlığındaki sunumuyla başlarken, söyleşi programı; Abdulkerim Erdoğan’ ın Ahiliğin İktisadi Hayatımıza Etkileri konusunda genel bilgilendirmeleri ile sona erdi. Festival kapsamındaki bu etkinliklere özellikle Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ nden gelen öğrenciler büyük ilgi gösterdi.