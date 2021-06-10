Esat Edin kimdir? Esat Edin kim? Esat Edin nereli? Esat Edin hayatta mı yaşıyor mu?

İşletme bölümü mezunu olan Esat Edin, denizcilik sektöründe iş hayatına başladı. Sektörde çeşitli firmalarda edindiği 4 yıllık iş deneyiminin ardından aile şirketi Kemer Yapı ve Turizm'de dümene geçti.

Edin, 1986 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladığı Kemer Yapı'yı atağa kaldırdı. Göreve gelir gelmez temellerini attığı Kemer Country projesi ile İstanbul'un dışı olarak görülen Göktürk bölgesinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Emlakçılardan, gayrimenkul şirketlerinin üst düzey yöneticilerine kadar sektör uzmanlarının "Göktürk beldesini kalkındıran adam. Bölgede çığır açtı" diyerek tanımladığı Edin, doğa ile içi içe olan Kemer Country projesindeki tasarımlar ile dikkatleri üzerine çekti. Edin, modern gereksinimler ile Türk mimarisini birleştirmek amacıyla yola çıktığı Kemer Country projesini 20'den fazla dünyaca ünlü mimara tasarlattı.

Yüksek gelir grubuna yönelik yapılan Kemer Country, Türkiye'nin en prestijli sitelerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak son zamanlarda Edin'in finansman sıkıntısına girmesi üzerine Kemer Yapı ve Turizm'deki hisselerini satışa çıkardığı biliniyordu. Öte yandan Esat Edin’in eşi Mehpare Edin önce kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Mehpare Edin 40 yaşındaydı.

Esat Edin nasıl öldü?

Kemer Country’nin sahibi Esat Edin ve 3 çocuğu, Kaz Dağları’ndaki kampta, dere kıyısına kurdukları çadırda, 5 Ekim 2008 tarihinde gece yarısı, yağışın ardından meydana gelen sele kapılarak öldü.

Edin Ailesi’nin ağaç evde olmadığını, çadırın da sürüklendiğini görünce durumu jandarmaya haber verdi, arama çalışmaları başlatıldı. Dere yatağından aşağıya doğru sürdürülen aramada kampinge yaklaşık 250 metre uzaklıkta Cem’in cesedi ağaçlara takılı, hemen yakınında da Serra’nın cesedi bir kayaya takılmış halde bulundu. Baba Esat ile minik kızı Aliye’nin cesetleri ise kamptan yaklaşık 4 kilometre aşağıda Zeytinli Beldesi yakınlarında birbirine 50 metre arayla bulundu.