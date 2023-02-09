Esas sen kendine gel oyuncu müsveddesi! Bu ne hadsizlik...

Kendilerini oyuncu olarak adlandıran ve deprem bölgesinde tüm koordinasyonu sağlamak için gece-gündüz çalışan Afad'ı itibarsızlaştırmak isteyen sözde oyuncu, devletin bakanına dil uzatarak tehdit etti. Bölgede, kargaşayı ve düzensizliği engellemek için canhıraş 7/24 çalışan bir kurumu kötüleme yoluna giden ve bozgunculuk sergileyen bu oyuncu müsveddesi pes dedirtti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antep'te AFAD Deprem Koordinasyon Merkezi toplantısında konuştu.

Kurum 10 ilde 13,5 milyon kişiyi etkilediğini söylediği depremlere dair açıklama yaparken, "AFAD dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bu sözler üzerine oyuncu müsveddesi Elçin Sangu haddini aştı. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde yardım bekleyen insanlar için çağrılarda bulunan oyuncu bu sözleri paylaşarak "Yardım etmek için kimseden izin alacak durumda değiliz kendinize gelin!" dedi.