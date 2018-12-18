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Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: 2-2 bizim için galibiyet kadar değerli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

18 Aralık 2018 Salı 02:55
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: 2-2 bizim için galibiyet kadar değerli

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'ye iyi hazırlanmalarına rağmen kötü başladıklarını belirten Mehmet Özdilek, Düşündüklerimizle uyguladıklarımız ilk yarıda siyah ile beyaz kadar farklıydı. Fenerbahçe'nin böyle başlayacağını biliyorduk. Ancak konuştuğumuz hiçbir şeyi sahada yapamadık." dedi.

''İnanılmaz bir atmosfer vardı''

Maçla ilgili sözlerine devam eden Mehmet Özdilek, "Oyuncularla konuşmamız bizi oyuna dahil etti. İlk yarı başında gol Fenerbahçe'yi demoralize etti, bizi ileri taşıdı. Bu atmosferde 2-0'dan 2-2'yi yakalamak moral ve güven açısından bizi çok daha yukarı taşıyacak. İnanılmaz bir atmosfer vardı, 2-2 bizim için galibiyet kadar değerli." diye konuştu.

(Sporx)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 02:55
  1. Mehmet Özdilek
  2. Erzurumspor
  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  4. Süper Lig
  5. Fenerbahçe

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