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Aktüel Erzurum'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Aktüel

Erzurum'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 18:26:00 -
Erzurum'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Erzurum-Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 80 AA224 plakalı tır ile 5 otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, önlem amacıyla Erzurum-Pasinler kara yolunun gidiş ve geliş yönlerini trafiğe kapatarak bir süre araç geçişine izin vermedi.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırıldığı kaza bölgesinde, gün içinde bir kez daha zincirleme trafik kazası meydana gelmişti.

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