Erzurum' Horasan’da çığ’da ölen var mı? Horosan çığ altında kalanların kimlikleri belli oldu mu?

Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesindeki bir mezrada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Erzurum'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında 2 kişinin üzerine çığ düştü. Olayla ilgili AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup, 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü’nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.Çığ düşmesi sonucu aranan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın Çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

Erzurum Valiliği, Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasındaki çığ düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yol açma ve arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "İlimiz Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşımızın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düşmüştür. İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Belediye, UMKE, 112 sağlık ekiplerimiz ile Snowtrack araçlarımız bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlamıştır" denildi.