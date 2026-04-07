Erzincan'da zirai don uyarısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle üreticilere zirai don uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu tarihler arasında ülkenin bazı bölgelerinde görülecek hava koşullarının tarımsal faaliyetler açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması ve olası kayıpların en aza indirilmesi amacıyla üreticilerin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almasının önem taşıdığı vurgulandı.

Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerin, hasar tespit çalışmaları için bağlı bulundukları il ve ilçe tarım müdürlükleriyle iletişime geçmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, tarım sigortası bulunan üreticilerin ise hasar ihbarı için TARSİM kanallarına başvurmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da üreticilerin yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.