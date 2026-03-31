  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist katillerden alçak karar: İsrail meclisi Filistinliler için idam yasasını onayladı! Endişelendiren nükleer savaş açıklaması Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat Tahran alevler içinde: Siyonist saldırganlık sivillerin tepesine bindi! Erdoğan Barzani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu "Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!" Barış Yarkadaş'tan bomba iddialar! Özkan Yalım'ın çantalı sır görüşmesi ifşa oldu İran'dan ABD-İsrail hattına "şartlı" duruş: "Halkımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir!" CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Bursa'da CHP'li belediyeden esnafa ödeme darbesi: "Bunlar komünist mi, perişanız!" 16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi
Erzincan'da KOBİ'ler için dijital dönüşüm adımı
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Vakıf Katılım ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek verilmesi hedefleniyor.

Erzincan’da küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşme sürecini hızlandıracak yeni iş birliği için imzalar atıldı. Vakıf Katılım ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası arasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

 

Vakıf Katılım iş birliğiyle, Erzincan TSO üyeleri e-dönüşüm hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

 

Platform, bankacılık işlemlerini ön muhasebe uygulamalarıyla entegre ederek işletmelere operasyonel kolaylık sağlarken, zaman ve maliyet tasarrufu sunmayı hedefliyor.

 

Vakıf Katılım Karadeniz Bölge Müdürü Ekrem Aydın, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmanın ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

 

Aydın, geliştirdikleri platform sayesinde işletmelerin finansal ve muhasebe süreçlerini tek uygulama üzerinden yönetebildiğini ifade ederek, Erzincan’daki işletmelerin dijitalleşme sürecinin bu iş birliğiyle hız kazanacağını kaydetti.

 

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ise üyelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak ve maliyetlerini azaltacak iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı.

 

Tanoğlu, söz konusu platformun üyelerin finansal ve muhasebe süreçlerini daha etkin ve güvenli şekilde yönetmelerine imkan sağlayacağını belirterek, iş birliğinin hem kurumlar hem de üyeler açısından hayırlı olmasını temenni etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23