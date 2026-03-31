Erzincan’da KOBİ’ler için dijital dönüşüm adımı

Erzincan’da küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşme sürecini hızlandıracak yeni iş birliği için imzalar atıldı. Vakıf Katılım ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası arasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Vakıf Katılım iş birliğiyle, Erzincan TSO üyeleri e-dönüşüm hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Platform, bankacılık işlemlerini ön muhasebe uygulamalarıyla entegre ederek işletmelere operasyonel kolaylık sağlarken, zaman ve maliyet tasarrufu sunmayı hedefliyor.

Vakıf Katılım Karadeniz Bölge Müdürü Ekrem Aydın, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmanın ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Aydın, geliştirdikleri platform sayesinde işletmelerin finansal ve muhasebe süreçlerini tek uygulama üzerinden yönetebildiğini ifade ederek, Erzincan’daki işletmelerin dijitalleşme sürecinin bu iş birliğiyle hız kazanacağını kaydetti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ise üyelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak ve maliyetlerini azaltacak iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı.

Tanoğlu, söz konusu platformun üyelerin finansal ve muhasebe süreçlerini daha etkin ve güvenli şekilde yönetmelerine imkan sağlayacağını belirterek, iş birliğinin hem kurumlar hem de üyeler açısından hayırlı olmasını temenni etti.