Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklamalar: Süper Lig'den 2 takım...

İran ekiplerinden Tractor Sazi'yi çalıştıran Ertuğrul Sağlam kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:54
Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklamalar: Süper Lig'den 2 takım...

İran Ligi'nde Tractor Sazi'yi ligde tutmayı başaran teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kariyer planlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın sorularımıza verdiği yanıtlar:

- Tractor Sazi ile 11 maçlığına anlaşmıştınız? Sezon sona erdi. Kariyerinize burada devam edecek misiniz?

- Açıkçası iyi bir 3 aylık dönem geçirdim. Bu dönemde takımın durumu iyi değildi. Küme düşme potasına çok yakındı. Bizden önce 2 dönem transfer yasağı vardı. Hedefimiz takımı ayağa kaldırmak, kümede kalmasını sağlamaktı. Sonuç itibarıyla sıkıntılı bir süreçte görev yaptık. Alnımızın akıyla da görevimizi tamamladık. Takım ligde kaldı. Bizim de sözleşmemiz sona erdi. 

"Eski başkan da yeni başkan da bizimle devam etmek isteklerini bildirdi"

Tractor Sazi'de yönetim değişikliği oldu. Eski başkan da yeni başkan da bizimle devam etme isteklerini bildirdiler. Sağolsun, taraftarların da bize büyük bir teveccühü vardı. Taraftarların beklentisi bizi mutlu etti. Çok güzel ve önemli bir takım. Şu anda camia, takımla alakalı bir karar aşamasında. Kulübün özel bir şahısa devredilme durumu var. Şu anda belirsizlik hakim. Türkiye'ye döndüm, ama açık konuşmak gerekirse orada güzel bir oluşum ve takımı şampiyonluğa oynatacak bir organizasyon gerçekleşirse burada kalırım. Transfer yasağı da sona erdi. 15 gün içinde netleşecek.  Samimi söylüyorum, potansiyeli yüksek bir takım. Durum netleştikten sonra takımın önümüzdeki sezonla alakalı hedefleri ve ortaya koyacağı organizasyon kalitesi, bizim de kararımızı etkileyecek.

- Spor Toto Süper Lig'den teklif var mı? Şu anda teknik adam arayışındaki kulüpler var...

Süper Lig'den 2 takım aradı. Takımların birçoğunun hocaları ve belli hedefleri var. Sadece fikir alışverişinde bulunduk. Kendi geleceğimizle alakalı birçok alternatif bulunuyor. Görüşmeler olgunlaştığı zaman kendi geleceğimizle alakalı bir karar alacağız.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hangi takımı favori görüyorsunuz?

G.Saray ve Başakşehir diğer takımların önünde. İkisinden biri şampiyon olur gibi gözüküyor. 

İran Ligi ile Süper Ligi kıyaslayabilir misiniz? 

İran dünya sıralamasında Türkiye'nin önünde. Dünya Kupası'na katılacaklar. Çok ciddi lig yaşanıyor. Mücadele düzeyi yüksek. Teknik kapasite anlamında da her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:54
  1. Ertuğrul Sağlam
  2. Tractor Sazi
  3. İran
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyorlar
    1. Sezonu galibiyetle kapatmayı..
    2. Black Mirror senaryosu “sosyal skor”..
    3. "Abdüllatif Şener’in adaylığı CHP'yi..
    4. Konya Selçuk Üniversitesi'nde bomba..
    5. CHP Perinçek'i ittifak dışına attı:..
    6. Amaçları net! Netenyahu'dan skandal..
    7. Resmen açıkladı! 'Fenerbahçe'ye seve..
    8. Rıza Çalımbay'dan ses getirecek..
    9. İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti
    10. İstanbul'da hareketli dakikalar!
    11. Şenol Güneş'ten Katar iddialarına cevap!
    12. S&P kararına Türkiye'den tepki: Manidar
    13. İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    14. Muharrem İnce'den ilginç sözler: Keşke..
    15. Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklamalar:..
    16. Fakıbaba: Onların karşısında olacağımı..
    17. DP adayları İP'in listesinden seçime..
    18. Cüneyt Çakır'a tepkiler çığ gibi! '..
    19. HDP'nin 4'lü ittifak yorumu çok..
    20. İstanbul’da en fazla giyim harcaması..
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"