Ersun Yanal imzayı atıyor! '4'üncü yıldızı takacağız'

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal için imza töreni düzenleniyor. Başkanı Ali Koç ve Ersun Yanal açıklamalarda bulunuyor.

İşte imza töreninden satır başları...

ALİ KOÇ:

"Ersun Yanal ile imza törenimizi daha mutlu daha enerjik şekilde yapabilseydik ama o durumda değiliz. Soner Ergen isimli taraftarımız maçtan önce tribünden düşerek hastaneye kaldırıldı. Son aldığımız bilgilere göre iki ameliyat geçirdi. Hem beyin hem de omurilik ameliyatı... Ameliyatların iyi geçtiğini öğrendik. İnşallah Soner kardeşimiz sıkıntılı durumu atlatacak."

"16. hafta için en kötü senaryoyu yazın deseydik herhalde kimse yazamazdı. Dün 5-6 olacak maçtı. Tüm sezona bakınca formsuzluk, dayanıksızlık, transfer yanlışıyla anlatmanız söz konusu değil. Hayatın olağan akışına aykırı. Bir şekilde bu işin içinde çıkacağız. Biz sezon başında bambaşka bir yapıyla, yarının tohumlarını ekmek için işe başladık. Yenilikleri hayata geçirdik. Ne yazık ki top çizgiyi geçmeyince ağzınızla kuş tutsanız, skorlar her şeyin önüne geçiyor. Geleceği inşa etme konusunda motivasyonumuzun önüne de geçiyor. Günlük krizlerle vaktimizi harcıyoruz. Olumsuz tablonun arkasında camiamızın içinde değerli işlere imza atılıyor. Futbolculara söylemiştim, biz büyük bir camiayız, 33 bin küsür kongre üyesi, milyonlarca taraftarımız var. Eğitimiz kurumlarımız var. Bu camiaya hizmet eden herkes ağzıyla kuş tutsa, futbolda başarı gelmeyince her şey göz ardı edilebiliyor. Bu mutluluğu hak eden camianın tüm karşılığı sizin başarılı olmanız. Bizim görevimiz de en iyi iklimi yaratmak. Futbolda istediğiniz olmayınca her şey göz ardı edilebiliyor."

"Sezon başında bazı oyuncular gitti, transferler yaptık. Bazı yatırımlar yaptık. Yeni bir hocamızı getirdik. Maçlar başladı, hem Şampiyonlar Ligi eleme turunda hem de ligde istediğimiz sonuçları alamadık. 10. haftada hoca değişikliğine gittik. Sayın Cocu'ya da hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ayrılık durumunda tutumu için teşekkür etmek istiyorum. Eskiden çok farklı olurdu ayrılıklar. Ayrılış rakamlarının hiçbiri söz konusu değil. Cocu'nun İstanbul'da olmasının nedeni ocak ortasına kadar ailesiyle burada kalmak istemeseydi. Hoca değiştirmediğimiz için ayrılık sözleşmesini imzalamamıştık. 3 yıllık tazminat söz konusu değildi. Tazminatı 1 yıllıktı, onda da ciddi bir indirim yaptı. Medeni bir şekilde ayrıldık. Çok inanıyorum ki kendisi de çok başarılı olacaktır. Burada aşı tutmadı.

10. haftadan sonra Koeman'la devam ettik. Nihai karar verene kadar doğru olacağını düşündük. Ona da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Müthiş bir karakter, liderlik gösterdi. Hiç şikayet etmedi. Profesyonelce davrandı.

Evet 5 yıldır şampiyon olamadık. Bu sezona şampiyonluk sözüyle başlamadık. 2 dönem talep ettik. Tepe için mücadele edecek kadro kurmaya çalıştık. Şampiyonluk vaat etmesek de bu durumu tahmin etmedik. Değişimin zaman alacağını biliyorduk. Mücadele gerektiğini, liderlik gerektiğini biliyorduk. Ama hiç bu kadar sancılı, acılı olacağını bilmiyorduk. Bu süreçteki sahiplenmesi için taraftarımızdan bahsetmek istiyorum. Stadı dolduruyorlar, her şartta destek oluyorlar, takımı ve yönetimi destekliyorlar. Dün gece burada, bir pazartesi akşamı şampiyonluk maçı gibi atmosfer vardı. Söylemesi kolay, yapması zor bir duruş. Mahcubuz ama dünyanın sonu değil. Bu durumdan hep beraber çıkacağız. Fenerbahçe'nin şu anki durumunu dışarıdaki havayla benzetebiliriz. Yağmurlu, puslu, karanlık... Ama yarın da güneş açacak. Güneş açması için Ersun hoca burada. Hocamız en son şampiyonluğumuza, en erken şampiyonluğumuza, en keyifli sezonumuza imza atan hocamız. Kendisi sorumluluğu kabul etti. 1.5 yıllık sözleşme yaptık, opsiyonlu. Opsiyon sizin olsun dedi. Şampiyonsan otomatik uzayacak dedik. Görüşmelerde hiçbir noktasında ne pazarlık edildi, ne herhangi bir menajer bulundu, kendisi avukat da kullanmadı. Sözleşmeye bakmadı bile kendisi. Fenerbahçe'de yarım kalmış bir işim var, en büyük hayalim 4. yıldızı takmak dedi. Transfer talebi dahi olmadı.

Tabii ki transferler olacak, gerekirse gözümüzü karartacağız. Önümüzdeki sezon için düşündüğümüz transferler için görüşme yapacağız. Belki de önümüzdeki sezonu şimdiden kazanacağız.

Hocaya bir hedef verdik mi? Net bir hedef vermedik. Konuştuk. 2. yarı 17 maç var, ikinci yarının ilk 3'ünde olalım dedik. Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında. Hocamıza hoş geldin diyorum. Kendi ekibiyle geldi. Tam ekibi konuşacak vaktimiz olmadı. Şu önümüzdeki 2 maçtan sonra sizlere düşüncelerini aktaracaktır. Hocam 2. yolculuğunuz hayırlı, uğurlu olsun. Evinize hoş geldiniz.

ERSUN YANAL:

Biz Fenerbahçe'de umutları gerçekleştirmek için buradayız. Sayın başkanın anlattığı sürece ben 2 gün önce girdim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü koyduğu sportif hedefleridir, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olmasıdır. Sayın başkanımızın ait olduğu Koç ailesi Türk sporu için çok önemlidir. Ülkemiz adına büyük bir şans. Sporun birçok alanında yapılacak vizyoner adımların başladığını biliyorum. Böyle bir camianın, mensubu hissettiğim camianın içindeyim. 4. yıldızı takacağız. Hepinizin desteğiyle şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok. Burada olmaktan çok mutluyum.

Şu an 1 maçımız kaldı. 2. yarının puan cetvelinde zirvede olan bir takım olacağız. Ligi kaçıncı sırada bitiririz şu an onun matematiğini yapamam.

Ben geleli toplamda 3 gün oldu. Bütün bunlarla tasarrufları geniş bir toplantıda konuşacağız. Antalyaspor maçından sonra sizlerle bir araya gelip açıkça cevap vereceğim.

Fenerbahçe'nin bir kültürü var. Biz onun dışında hiçbir şey yapmaya çalışmayacağız. Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayacağız. İstatistikleri yine biz belirleyeceğiz.

Taraftarımızın ortaya koyduğu tavır şampiyonlukla ilgiliydi. Ben o takımı tek başıma şampiyon yapmadım. Yine aynı şekilde hep beraber bunun daha keyiflisi için çalışacağız.