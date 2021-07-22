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Aktüel Ersin Tatar'dan İngiltere'ye net mesaj
Aktüel

Ersin Tatar'dan İngiltere'ye net mesaj

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma ile Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta egemen eşitlik" vurgusunu yineledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 19:32:00 -
Ersin Tatar'dan İngiltere'ye net mesaj

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma ile Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatar, Büyükelçi Sharma ile Yüksek Komiser Lillie ile makamında görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin, Cenevre'de gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansının ardından devam eden ortak zeminin bulunup bulunmadığına yönelik çalışmalar çerçevesinde yapıcı bir ortamda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Tatar'ın yarım asrı aşkın süredir çözümsüz olarak devam eden ve en son Crans Montana'da çöken eski zeminde ısrarın ancak ve ancak statükonun devamına hizmet edeceğinin altını çizdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir çözümün anahtarının tarafların egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasıyla ve bunun taraflarca içselleştirilmesiyle mümkün olabileceğini, mevcut durumun oluşturduğu dengesizlikte eşitliğe dayalı sürdürülebilir bir uzlaşının mümkün olamayacağını bir kez daha muhataplarına tekrarladı." ifadeleri yer aldı.

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