Ermenistan’daki darbe girişimi sonrası Aliyev’den flaş açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

"Hocalı Soykırımı, Ermenistan faşizminin bir sonucudur, savaş suçu işlemişlerdir. Şehirlerimizin ateşe verilmesi, şehirlerin bombalanması, Ermeni faşizminin tezahürüdür" diyen Aliyev, şunları ifade etti:

"Hocalı Soykırımı kurbanlarının intikamını savaş meydanında aldık. Bugün Azerbaycan bölgede gösterdiği faaliyetlerle, bir daha aynı şeylere müsaade edilmemesi için adımlar atmaktadır. Soykırım, dünyada 10'dan fazla ülke tarafından kabul edilmektedir. Azerbaycan devleti, Hocalı Soykırımı'nın tanınması için çalışmalarına devam etmektedir. Biz bu kanlı cinayetin ne dünyada ne ülkemizde hiç unutulmamasını istiyoruz. Hiçbir zaman o durumuşa düşmeyip vatandaşlarımızı koruyabilelim.

Karabağ'da yaşananları bile Azerbaycan'ın üstüne atmaya çalışmaktadırlar."

Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesi sağlayan 10 Kasım mutabakatı ile ilgili "Muharebenin sonuçları değişmeden kalacak, beyanatın büyük kısmı icra edildi. Ermenistan’da oluşan vaziyete rağmen süreç devam edecek. Aksi takdirde daha kötü duruma düşecek. Yeni gerçeklerle yüzleşmek zorundalar" açıklamasını yaptı.

Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin süreci de değerlendiren Aliyev, "Protestolar Ermenistan devletini son derece sarstı. Ermenistan’da buhranlı vaziyet sürüyor, prensip olarak hiçbir ülkenin dahili işlerine karışmıyoruz" dedi.

Bu durumun sorumlusunun mevcut hükümet olduğuna işaret eden Aliyev, "Ermenistan şimdi çok ağır vaziyette. Bunun sebebi şimdiki ve önceki yönetimlerdir" ifadesini kullandı.

"Şuşa'ya giden yola 'zafer yolu' diyorum"

Aliyev, "Karabağ’da inşa edilen havalimanı uluslararası mı olacak?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz arazileri ilk önce mayınlardan temizledik. Yakın zamanda havalimanı faaliyete başlayacak. O, uluslararası karakter taşıyacak. Bu yıl sonbahara kadar havalimanı hem yük taşımaya hem de turistlerin Şuşa’ya ziyareti için kullanıma açılacak. Şuşa’ya giden yola ben "Zafer Yolu" diyorum. Bu yolun inşası sürecek. Bu yol ile biz Şuşaya gidebileceğiz."