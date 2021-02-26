  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ermenistan’daki darbe girişimi sonrası Aliyev’den flaş açıklama
Gündem

Ermenistan’daki darbe girişimi sonrası Aliyev’den flaş açıklama

Ermenistan’daki darbe hareketliliği dünya basınına yansıdı. Ermenistan ile ilgili açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'da buhranlı vaziyet sürüyor, prensip olarak hiçbir ülkenin dahili işlerine karışmıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:01:00 - 2021-02-26 11:08:42
Ermenistan’daki darbe girişimi sonrası Aliyev’den flaş açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

"Hocalı Soykırımı, Ermenistan faşizminin bir sonucudur, savaş suçu işlemişlerdir. Şehirlerimizin ateşe verilmesi, şehirlerin bombalanması, Ermeni faşizminin tezahürüdür"  diyen Aliyev, şunları ifade etti:

"Hocalı Soykırımı kurbanlarının intikamını savaş meydanında aldık. Bugün Azerbaycan bölgede gösterdiği faaliyetlerle, bir daha aynı şeylere müsaade edilmemesi için adımlar atmaktadır. Soykırım, dünyada 10'dan fazla ülke tarafından kabul edilmektedir. Azerbaycan devleti, Hocalı Soykırımı'nın tanınması için çalışmalarına devam etmektedir. Biz bu kanlı cinayetin ne dünyada ne ülkemizde hiç unutulmamasını istiyoruz. Hiçbir zaman o durumuşa düşmeyip vatandaşlarımızı koruyabilelim.

Karabağ'da yaşananları bile Azerbaycan'ın üstüne atmaya çalışmaktadırlar."

Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesi sağlayan 10 Kasım mutabakatı ile ilgili "Muharebenin sonuçları değişmeden kalacak, beyanatın büyük kısmı icra edildi. Ermenistan’da oluşan vaziyete rağmen süreç devam edecek. Aksi takdirde daha kötü duruma düşecek. Yeni gerçeklerle yüzleşmek zorundalar" açıklamasını yaptı.

Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin süreci de değerlendiren Aliyev, "Protestolar Ermenistan devletini son derece sarstı. Ermenistan’da buhranlı vaziyet sürüyor, prensip olarak hiçbir ülkenin dahili işlerine karışmıyoruz" dedi.

Bu durumun sorumlusunun mevcut hükümet olduğuna işaret eden Aliyev, "Ermenistan şimdi çok ağır vaziyette. Bunun sebebi şimdiki ve önceki yönetimlerdir" ifadesini kullandı.

"Şuşa'ya giden yola 'zafer yolu' diyorum"

Aliyev, "Karabağ’da inşa edilen havalimanı uluslararası mı olacak?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz arazileri ilk önce mayınlardan temizledik. Yakın zamanda havalimanı faaliyete başlayacak. O, uluslararası karakter taşıyacak. Bu yıl sonbahara kadar havalimanı hem yük taşımaya hem de turistlerin Şuşa’ya ziyareti için kullanıma açılacak. Şuşa’ya giden yola ben "Zafer Yolu" diyorum. Bu yolun inşası sürecek. Bu yol ile biz Şuşaya gidebileceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih kemal

Kibirli sarlatan azıcık adam ol Türk olduğunu unutma.
  • Yanıtla

Hayrettin Hatunoğlu

Ey büyük Rabbim. Bu Ermenileri daha beter eyle, süründür. 1915 ve 1993 yıllarında yaptıkları zalimliklerin, barbarlığın acısını kat kat çıkar. Mazlumların intikamını misli ile al büyük Allah'ım.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bu kadar alçalmayın bari! Sözcü ve Cumhuriyet'ten skandal manşet
Gündem

Bu kadar alçalmayın bari! Sözcü ve Cumhuriyet'ten skandal manşet

"Çılgın Sedat" olarak bilinen Sedat Kapurtu'nun evinin yanmasını fırsat bilen CHP yandaşı Cumhuriyet ve Sözcü Saadet Partililere saldırdı. E..
Oy oranları yüzde 2 bile değil: Gelecek Partisi'nden güldüren çağrı!
Siyaset

Oy oranları yüzde 2 bile değil: Gelecek Partisi'nden güldüren çağrı!

Kamuoyu araştırmalarında oy oranı yüzde 2'yi bile göremeyen Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AK Parti iktidarına er..
Erdoğan'ın market talimatı sonrası dikkat çeken fiyat açıklaması
Ekonomi

Erdoğan'ın market talimatı sonrası dikkat çeken fiyat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı market sayısı yıl sonuna kadar 500 şubeye kadar çıkarı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay