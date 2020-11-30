  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan'a Laçın'ı terk etmesi için verilen süre bugün doluyor
Aktüel

Ermenistan'a Laçın'ı terk etmesi için verilen süre bugün doluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:18:44 -
Ermenistan'a Laçın'ı terk etmesi için verilen süre bugün doluyor

BAKÜ (AA) - Ermenistan'a 1992'de işgal ettiği Laçın ilini 28 yıl sonra Azerbaycan'a teslim etmesi için verilen süre bugün doluyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, daha önce Kelbecer ve Ağdam'ı boşaltan Ermenistan, bugün de Laçın'ı en geç 24.00'a kadar iade edecek.

Ermenistan güçlerinin yanı sıra bölgeye sonradan yasa dışı şekilde yerleştirilen Ermeni nüfus için de Laçın'ı terk etmeleri için bugün son gün.

- Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuştu

Ermenistan sınırında bulunan Laçın ili, Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta, Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuştu.

Hankendi ve Şuşa'nın ardından Ermenistan güçleri, 18 Mayıs'ta ise Laçın'ı işgal etmişti.

Kent merkezi, 1 kasaba ve 125 köyü bulunan Laçın'da, Ermenistan'ın işgalinden önce 65 binden fazla Azerbaycanlı yaşıyordu. Ayrıca işgalden önce Laçın'da Ermeni nüfus bulunmuyordu.

Başkent Bakü'den 450 kilometre mesafede, ülkenin güney batısında, dağlık arazide yerleşen Laçın ilinin kuzeyden Kelbecer, doğudan Hocalı, Şuşa ve Hocavend, güneyden ise Gubadlı illeri ile il sınırı bulunuyor. Laçın'ın batısında ise Ermenistan yer alıyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi
Gündem

Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi

Millet Bahçeleri’nin yapımına karşı çıkan laikçi zihniyetin sözcülerinden sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç, Millet Bahçeleri’nin isimlerinin ‘A..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay