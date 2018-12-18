Erman Toroğlu: Ersun Yanal gelecek şampiyon yapacak...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı değerlendirdi.

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçında 2-0'dan sonra muhabbet ediyorduk. Sonra bir şeyler oluyor dedik ve muhabbeti bıraktık. Hakikaten de ikinci yarıda bir şeyler oldu.

"Ersun Yanal hücumcu antrenör''

Erzurumspor oyuncu değişikliğini iyi yaptı. İkinci yarıda top oynamaya başladılar. Ersun Yanal da hücumcu antrenör Reyes'i oyuna alarak skoru koruyayım dedi. O da Erzurumspor'u üstüne çekti. Fenerbahçe gitmiyordu çünkü. Bu ülkede yıllarca büyüklerin ne senelerini bilirim. Bu sene tuhaf bir lig oluyor. Bunu ilk başta söylemiştim. VAR sisteminin de bunda rolü var.

Erman Toroğlu son olarak, "Ersun Yanal gelecek şampiyon yapacak bitti. Ersun Yanal'ın şampiyon olduğu kadrosuna bir bakın. Şimdiki kadroya bakın." dedi.