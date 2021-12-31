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Ekonomi Erik 1000 liradan tezgahta! İşte 3 tanesinin fiyatı
Ekonomi

Erik 1000 liradan tezgahta! İşte 3 tanesinin fiyatı

Balıkesir'de bir manav, Mersin'den getirdiği eriklerin satışına başladı. Üçerli paketler halinden satılan erikler 60 liradan satışa sunulurken, eriğin kilosunun da bin lira olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 14:23:00 -
Erik 1000 liradan tezgahta! İşte 3 tanesinin fiyatı

Balıkesir'de bir manav, Mersin'den getirdiği eriklerin satışına başladı. Üçerli paketler halinden satılan erikler 60 liradan satışa sunulurken, eriğin kilosunun da bin lira olduğunu açıkladı.

Balıkesir'de bir manavda erik bin liradan satışa sunuldu.

Manav Bahadır Kesikkulak, 10 senelik manav olduğunu belirterek, "Eriklerimiz sera olarak Mersinden geliyor. Daha çok hasta, aşerenlere ve hamilelere satıyorum. Küçük tabaklarda 3 tane erik 60 liradan olmak üzere kilosunu bin liradan satışa sunuyorum. Pahalı ama yapılacak bir şey yok bu mevsimde az olduğu için erik pahalı. Alıcıların yakınları aşerdiği için ve ağır hastası olduğu için mecburen alıyorlar. Erik bulduğu için alan müşteriler bana dua ediyor ve para önemli değil diyorlar. Hasta olup ölüm döşeğinde canı çeken ve eriği çok isteyen hasta yakınları var" dedi.

Manav görevlisi genç, satış esnasında, 'Erik bin lira' diye bağırdı.

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Yorumlar

mustafa

Allah kimseyi o duruma düşmesin amcam ölüm döşeğindeydi 0cakta karpuz aramıştım karpuz bulduğumda cenneti kazanmış gibi sevinmiştim. sonuç hepimiz yolcuyoz dönülmez yola İnna lillah ve inna ilayhi raciun
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