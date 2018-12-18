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Erdoğan'ın Başdanışmanı Ali Koç yönetimini topa tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe yönetimini hedef aldı. Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Camia bu gidişatı ve daha vahim sonuçları kabullenmemeli" ifadelerini kullandı.

18 Aralık 2018 Salı 15:58
Erdoğan'ın Başdanışmanı Ali Koç yönetimini topa tuttu

Fenerbahçe ligdeki kötü gidişini durdurmak için takımın başına yeni teknik direktör olarak Ersun Yanal'ı getirdi. Ersun Yanal, Fenerbahçe ile ilk maçına dün Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda çıktı.

Fenerbahçe haftayı küme hattında bitirdi

Küme düşme hattında olan 17'inci sıradaki Fenerbahçe ile 16'ncı sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Kendi sahasında 2-0 öne geçen Fenerbahçe, bu skoru koruyamadı ve maç 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe haftayı da yine küme hattında kalarak bitirdi.

Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan sert sözler

Maç sonrasında Fenerbahçe'ye yönelik eleştiriler devam ederken, beraberliğin ardından dikkat çeken bir mesaj da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili de olan Mehmet Uçum, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.

"Sorun yönetim anlayışıdır"

"Bu sezon Fenerbahçe'de sorun ne oyuncu ne de teknik ekiptir. Sorun yönetim anlayışıdır" diye yazan Mehmet Uçum, Fenerbahçe camiasının bu gidişatı kabul etmemesini isteyerek şunları yazdı

"111 yıllık tarihinde FB'de bu kadar; sosyolojisine yabancı,taraftarını ve delegesini yanıltan ve teslimiyetçi bir yönetim anlayışı olmadı. Camia bu gidişatı ve daha vahim sonuçları kabullenmemeli."

İşte Mehmet Uçum'un o paylaşımı;

Daha öncede eleştirmişti!

Mehmet Uçum daha önce de Fenerbahçe'nin Akhisar'a 3-0 yenildiği maç sonrasında, "FETÖ faşistlerinin FB'ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor" demişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:58
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Erzurum
  5. Akhisar
  6. Ali Koç
  7. Mehmet Uçum

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  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanımı fenerindanışmanımı ALLAH cc müslümana feraset vermiştir anlayan buna göre oy vereceği yeri görür

Günün Özeti

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