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Erdoğan'dan Maduro'ya: Dik dur kardeşim, yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da yaşanan olaylarla ilgili Devlet Başkanı Maduro'yu telefonla aradı ve desteklerini iletti. Öte yandan Maduro; halka yaptığı konuşmada, 'Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün.' açıklamasında bulundu.

24 Ocak 2019 Perşembe 03:25
Erdoğan'dan Maduro'ya: Dik dur kardeşim, yanındayız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi."

Türk halkı Venezuela halkının yanındadır

Maduro balkon konuşmasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün" açıklamasını yaptı.

Venezuela lideri Maduro'ya Bolivya, Küba, Türkiye, Rusya ve Meksika'dan destek açıklaması geldi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 03:25
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