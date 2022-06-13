Erdoğan'a karşı algı oluştururken Kılıçdaroğlu'nun da üstünü çizdiler! O anketten bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından gözler terör örgütü PKK’nın da desteklediği altılı masaya çevrildi. Altılı masa halen adayını duyuramazken, yapılan anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstü çizildi. Adaylık için ismi geçen sadece bir kişiyi gazlayan MetroPoll, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de şansının olmadığını savundu. İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde adaylığını ilan etmesinin ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar hız kazandı. Bu tartışmaların en önemli kısmını, muhalefetinin adayı oluşturuyor. Bu tartışmaların gölgesinde MetroPOLL Araştırma tarafından bir anket gerçekleştirildi.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayında yaptığı 4 adaylı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan 4 senaryolu ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gazlandıkça gazlandı.
Ankette, Erdoğan’ı sadece Mansur Yavaş’ın geçebileceği savunuldu. Sonuçlar şu şekilde:
MANSUR YAVAŞ ADAY OLURSA/ Mansur Yavaş: Yüzde 41.6 - Erdoğan: Yüzde 35.4 - Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.7 - Kararsız: Yüzde 2.8 - Protesto: Yüzde 3.1
AKŞENER ADAY OLURSA/ Meral Akşener: Yüzde 35 - Erdoğan: Yüzde 38.3 - Selahattin Demirtaş: Yüzde 17.3 - Kararsız: Yüzde 2.8 - Protesto: Yüzde 5
İMAMOĞLU ADAY OLURSA/ Ekrem İmamoğlu: Yüzde 33.9 - Erdoğan: Yüzde 38.1 - Selahattin Demirtaş: Yüzde 15.8 - Kararsız: Yüzde 3.4 - Protesto: Yüzde 7.3 - Cevap Yok: 1.5
KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA/ Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.7 - Erdoğan: Yüzde 40 - Selahattin Demirtaş: Yüzde 16.8 - Kararsız: Yüzde 3.1 - Protesto: Yüzde 7.8 - Cevap Yok: 1.6