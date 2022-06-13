Erdoğan'a karşı algı oluştururken Kılıçdaroğlu'nun da üstünü çizdiler! O anketten bakın kim çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından gözler terör örgütü PKK’nın da desteklediği altılı masaya çevrildi. Altılı masa halen adayını duyuramazken, yapılan anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstü çizildi. Adaylık için ismi geçen sadece bir kişiyi gazlayan MetroPoll, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de şansının olmadığını savundu. İşte detaylar…