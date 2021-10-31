Erdoğan-Biden görüşmesinin detayları belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bugün Roma'da saat 12.10'da görüşecek. Masada F-35 gerilimi, Suriye ve Libya'daki son durum, Washington'un terör örgütü PKK/YPG desteği, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmenin saati ve detayları belli oldu. İki lider Türkiye saatiyle 12.10'da görüşme gerçekleştirecek.
ABD ile F-35 gerilimi, Suriye ve Libya'daki son durum, Washington'un terör örgütü PKK/YPG desteği, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler görüşmenin başlıca konuları arasında. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin taleplerini ve beklentilerini Biden'a anlatacak.