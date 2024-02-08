Erbakan’la söyleşi kitap oldu! ‘Dünyadaki zulmün adresi Siyonizmdir’

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Burhan, Millî Görüş camiasının efsane lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile yaptıkları uzun mülakatı satırlara döktü. Burhan, ‘Son söyleşim- Siyonizm Hapishanesinde İsyan’ adıyla hazırladığı kitapta Erbakan’ın Katil İsrail’e bakışını, Filistin meselesini, Amerika’nın, doların hakimiyetini ve BM’nin nasıl bir İsrail projesi olduğunu tüm detaylarıyla anlattı. İdeal Kültür Yayıncılık’ın özverili çalışmasıyla raflarda yerini alan kitap hakkında bilgi veren Burhan şunları söyledi: Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de yaşananlar ve bundan sonra yaşanacakların gerçek boyutu bu kitapla ortaya konuluyor. Nerede zulüm varsa, altında bir siyonist parmağı var. Erbakan Hoca, son röportajımızda bir vasiyet ortaya koydu. Sanki rahmetli öleceğinden haberdar gibi son sözlerini söyler gibi açıklamalarda bulundu. Biz milli sanayiyi, uçak fabrikalarımızı kursaydık, İHA ve SİHA’ları o tarihlerde yapsaydık bugün dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olurduk. Biz temel attık, temelleri kapattılar. Gümüş Motor’u kurduk, batırmak için elinden geleni yaptılar’ diyor Erbakan Hoca ve siyonistlerin dünyadaki merkez bankalar üzerinden yönettiklerini söylüyor.”