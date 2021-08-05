Erbakan'dan yangın felaketine karşı Milli Birlik çağrısı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, ciğerlerimizi yakan yangınlara karşı siyasi kavgaların yeri ve zamanı olmadığını belirterek, bu felaketle millet olarak tek yürek yek vücut hep birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

"Gün birlik olma 84 milyon hep birlikte tek yürek olma günüdür"

Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"28 Temmuz’da Antalya, Manavgat’ta başlayan ve kısa sürede Akdeniz Bölgemizde çok geniş bir alana yayılan yangınlar halen daha devam ederken, asırlık ağaçlarımız, ormanlarımız kül olmaya, savunmasız ve masum hayvanlar canından olmaya devam ederken, itfaiye erlerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için aralıksız şekilde can siperane mücadele verirken, yüzlerce yaralımız hastanelerde tedavi edilirken, Yüreği yanan, içi kan ağlayan bölgedeki insanlarımızın karşısında, büyük bir acı ve endişe yaşayan milletimizin gözleri önünde, iktidar kanadının ve muhalefet partilerinin siyasi düellolara tutuşması kabul edilemez.

İktidar kanadı muhalefet partili belediyeleri suçlarken, muhalefetin de Hükümeti, Bakanlıkları suçlaması; iktidarın da muhalefetin de siyasi kazanç saikiyle çeşitli açıklamalar yapması asla uygun bir tutum değildir.Şu noktada İktidar-muhalefet kavgası görüntüsü, toplumsal kutuplaşma ve kamplaşma görüntüsünün verilmesi çok yanlıştır. Gün iktidarıyla muhalefetiyle, her kesimden insanımızla 84 milyon hep birlikte, felakete karşı canla başla mücadele etme, maddi manevi yaraları sarma günüdür. Önce evimizdeki yangını söndürmeli, yaralarımızı sarmalı, sonra eksikleri, yanlışları, ihmalleri masaya yatırıp gereken adımları atmalıyız."