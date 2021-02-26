Erbakan Hoca, ömrünü adadığı Ayasofya’da dualarla anılacak
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, bugün akşam Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek programla anılacak.
Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin, programa ilişkin açıklamasında, 54. Hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın açılması için büyük mücadele verdiği fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii'nde, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımıyla anılacağını belirtti. Anmanın akşam namazını müteakip yapılacağını kaydeden Bekin, Erbakan için vefat yıldönümü olan 27 Şubat Cumartesi öğle namazı sonrası Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenleneceğini bildirdi.