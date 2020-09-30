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Ekonomi EPİAŞ'ın erişim güvenliğindeki tercihi Kron oldu
Ekonomi

EPİAŞ'ın erişim güvenliğindeki tercihi Kron oldu

EPİAŞ, Kron’un yetkili hesap erişim güvenliği platformu olan Single Connect’i kullanmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:05:31 -
EPİAŞ'ın erişim güvenliğindeki tercihi Kron oldu

İSTANBUL (AA) - Kron'un, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ile yaptığı anlaşma kapsamında firmanın Single Connect platformu EPİAŞ tarafından kullanılmaya başlandı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan ve İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te yer alan Kron, EPİAŞ ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Söz konusu iş birliği kapsamında EPİAŞ, Kron’un yetkili hesap erişim güvenliği platformu olan Single Connect’i kullanmaya başladı. 2015 yılında enerji piyasalarını etkin, şeffaf, sürdürülebilir bir şekilde işletme ve geliştirme misyonu ile faaliyete başlayan EPİAŞ, enerji piyasalarında küresel ölçekte referans alınan bir enerji borsası olma vizyonu ile dijital alandaki yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, erişim güvenliği alanında da çalışmalarını sürdüren şirket, yetkili hesap erişim güvenliği alanında Kron ile anlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Genel Müdürü Mete Sansal, "Olağanüstü zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, artan siber tehditler nedeniyle siber güvenlik alanında atılan adımlar şirketler ve iş sürekliliği açısından son derece önem taşıyor. Bu aşamada EPİAŞ gibi Türkiye’nin önemli kuruluşları tarafından tercih edilmekten ve bize duydukları güvene teknolojimiz ile altyapılarını daha güvenli bir hale getirerek cevap vermekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kötü niyetli eylemleri gerçek zamanlı tespit ediyor

Kurumsal firmaların iç ve dış siber güvenlik tehditlerine karşı Kron tarafından geliştirilen Single Connect ürünü, erişim ve veri güvenliği konusunda geniş kapsamlı modüllere sahip bir yetkili hesap erişim güvenliği platformu.

Bilişim altyapı sistemlerindeki tüm yetkili erişimleri yöneterek veri güvenliği sağlayan ürün, sahip olduğu modüler yapısı ve ajansız mimarisi sayesinde çok kısa sürede devreye alınıyor. Gelişmiş oturum yönetimi sayesinde de kötü niyetli eylemleri gerçekleşmeden gerçek zamanlı olarak tespit ederek önlüyor ve kayıt altına alıyor.

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