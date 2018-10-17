EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Bildirimsiz elektrik kesintisi mevzuata aykırı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen “Enerji Tüketici Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, EPDK’nin tüketici odaklı bir kurum olduğunu ve tüketicinin memnun olmadığı bir piyasanın sağlıklı işleyemeyeceğini vurguladı.

"Bildirimsiz elektrik kesintisi mevzuata aykırı"

Tüketicinin yanında olmanın ise şirketlerin karşısında olmak anlamına gelmediğini belirten Yılmaz, “Kurum olarak sıkça alınan şikayetler arasında vatandaşların borçları yüzünden elektriklerinin kesilmesi geliyor. Elektrik abonelerinin zamanında borcunu ödememesi halinde elektriğin kesilmeden önce yazılı bildirim, kısa mesaj ya da e posta yoluyla bildirim yapılmasını zorunlu hale getirdik. Yani gerekli bildirim yapılmadan abonenin elektriğinin kesilmesi mevzuata aykırıdır. Dolayısıyla abonelerimizin de iletişim bilgilerini mutlak suretle şirketlere sunmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Ticaret olabilmesi için karşılıklı anlaşma gerek"

Serbest piyasada elektrik ticaretinin gelişmesi için tüketici kültürünün de geliştirilmesi gerektiğine değinen Yılmaz, tüketicilere “Önce kendi tüketim alışkanlığını bilsin, sonra da tedarikçiye ‘bana şu saatler arası şu fiyata, hafta sonu şu kadar indirimli elektrik sağla’ gibi teklif sunabilsin istiyoruz” diye seslendi.

Öte yandan, elektrik ticaretinin ticaret olabilmesi için tarafların karşılıklı anlaşması gerektiğine değinen Yılmaz, standart, matbu sözleşme ve tarifelerle elektrik ticaretinin geliştirilemeyeceğini sözlerine ekledi.