Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 12.Kez Kapılarını Açacak

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kapsayan 1- 4 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Aşılmadık Engel Kalmasın” sloganıyla düzenlenecek “Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi” nin tanıtımı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla yarın (30 Eylül) Darülaceze Başkanlığı’nda yapılacak.

Tanıtım toplantısına kamu kurumlarının, bakım ve sağlık sektörü başta olmak üzere özel sektör ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılması planlanıyor. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi tüm engelli bireyleri ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya getirecek. Yerel yönetimlerin engelliler için yaptıkları mimari çalışmalar, kentsel düzenleme ve faaliyetlerini paylaşmaları için imkan sağlanacak. Sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek sağlanacak. Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi ile ticari çözüm ve bağlantıların geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin paylaşılması hedefleniyor.