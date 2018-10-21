Enflasyonla mücadeleye tatlı destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamuoyuna açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na bir destek de tatlı üreticisi Seyidoğlu’ndan geldi. Şirket, baklava ve tatlı gruplarında yüzde 10 indirim uygulamaya başladı. İndirimle vatandaşın ağzını tatlandıracaklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, “Hükümetimizin başlattığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek olmak istedik. İnşallah bu kampanyaya tüm firmalar katılır” diye konuştu.