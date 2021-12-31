Enflasyon ne zaman açıklancak? Aralık enflasyonu ne zaman açıklanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranları merak konusu oldu. Enflasyon verileri maaşlarına yapılacak zam oranını bekleyen memur ve emeklisi başta olmak üzere milyonlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni yılda emekli ve memura yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Aralık enflasyon verileri 2022'nin ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanacak.

Enflasyon ne zaman açıklancak?

Bilindiği üzere maaşlara yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon rakamları her ay belirtilen tarihte saat 10:00’da kamuoyuna bildiriliyor.

Merkez Bankası enflasyon raporu tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metninde enflasyon ve finansal istikrar raporuna ilişkin takvimini de açıkladı. Merkez Bankası her sene 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlıyor. Merkez Bankası’nın 2022 yılı için belirlediği enflasyon raporu ve finansal istikrar raporu tarihleri ise şöyle:

Enflasyon raporu tarihleri:

27 Ocak 2022

28 Nisan 2022

28 Temmuz 2022

27 Ekim 2022