Enes Ünal bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
Fenerbahçe, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal'a kanca attı.24 Temmuz 2018 Salı 11:04
Milli oyuncu son olarak Villareal'in 1-1 berabere tamamladığı olaylı Marsilya maçının kadrosuna alınmadı.
İspanyol ekibin hocasının, Enes'i yarınki Montpellier ve 28 Temmuz'daki Sheffield Wednesday hazırlık maçlarının kadrosuna almayı düşünmediği iddiaları ise Comolli'nin heyecanını daha da artırdı. F.Bahçe, bu maçlarda iddialar gerçek olur Enes oynamazsa İspanyol ekibiyle temas kurarak, oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için teklif yapacak. (Sabah)
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