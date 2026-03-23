  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın kalesi yerle bir! İran füzeleri Arad'ı vurdu: Siyonistlerin sözde "demir kubbesi" delik deşik oldu! Van'da Nevruz gerginliği: Bakırhan yaka paça kovdu 48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı Çevirdikleri dolaplar ortaya çıktı! Binlerce kodaman maliyenin radarında ABD ve İsrail’e sürprizler var! İran'dan savaşta yeni strateji CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni! Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı! Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap İstanbul’da doğalgaz dehşeti! Enkaz altına tüyleri diken diken eden telefon
Gündem
Enerji Savaşları Kızışıyor: Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş

Orta Doğu’da enerji tesislerine yönelik karşılıklı saldırılar ve misilleme uyarıları, küresel petrol piyasalarını sarstı. İran’ın, ABD’nin olası saldırılarına karşı "cezalandırıcı adımlar" atacağını duyurmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 113 doları aşarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İran ve ABD arasındaki gerilimin enerji koridorlarına sıçramasıyla piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanıyor:

  • Brent Petrol: %0,90 artışla 113,20 dolara yükseldi.
  • WTI (ABD Ham Petrolü): %0,63 değer kazanarak 98,85 dolara çıktı.

Yükselişin temel nedeni olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısını hedef alma tehditleri ve İran’ın bu tehditlere karşılık Hürmüz Boğazı ve bölgedeki enerji tesislerini işaret eden sert uyarıları gösteriliyor.

Tesisler Hedefte: Karşılıklı Misillemeler

Gerginlik sadece söylemlerle sınırlı kalmadı. Son günlerde sahada yaşanan sıcak çatışmalar piyasadaki arz endişelerini körükledi:

  • Güney Pars ve Asaluye: İran’ın en stratejik enerji üretim merkezlerinden olan Güney Pars doğalgaz sahası ve Asaluye’deki petrokimya tesisleri saldırıların hedefi oldu.
  • İran’ın Cevabı: Tahran yönetimi, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’in Hayfa kentindeki bir rafineri ve elektrik santralini vurduğunu açıkladı.
  • Hatemü’l-Enbiya Karargahı'ndan Uyarı: İran askeri makamları, enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde bölgedeki petrol ve doğalgaz ağlarını "ateşe verecekleri" tehdidinde bulundu.

Hürmüz Boğazı Denklemi

Küresel petrol sevkiyatının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali, uzmanlara göre fiyatları 150 dolar seviyelerine taşıyabilir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, boğazın kapalı kalması durumunda 2026 yılı ortalama fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı.

İran Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı
İran Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı

Dünya

İran Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı

Dünya bu faturayı ödememeli! İspanya Başbakanı Sanchez'den Hürmüz çıkışı: "Enerji krizi kapıda!"
Dünya bu faturayı ödememeli! İspanya Başbakanı Sanchez'den Hürmüz çıkışı: "Enerji krizi kapıda!"

Gündem

Dünya bu faturayı ödememeli! İspanya Başbakanı Sanchez'den Hürmüz çıkışı: "Enerji krizi kapıda!"

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir

Gündem

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23