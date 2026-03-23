Enerji Savaşları Kızışıyor: Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş
Orta Doğu’da enerji tesislerine yönelik karşılıklı saldırılar ve misilleme uyarıları, küresel petrol piyasalarını sarstı. İran’ın, ABD’nin olası saldırılarına karşı "cezalandırıcı adımlar" atacağını duyurmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 113 doları aşarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
İran ve ABD arasındaki gerilimin enerji koridorlarına sıçramasıyla piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanıyor:
- Brent Petrol: %0,90 artışla 113,20 dolara yükseldi.
- WTI (ABD Ham Petrolü): %0,63 değer kazanarak 98,85 dolara çıktı.
Yükselişin temel nedeni olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısını hedef alma tehditleri ve İran’ın bu tehditlere karşılık Hürmüz Boğazı ve bölgedeki enerji tesislerini işaret eden sert uyarıları gösteriliyor.
Tesisler Hedefte: Karşılıklı Misillemeler
Gerginlik sadece söylemlerle sınırlı kalmadı. Son günlerde sahada yaşanan sıcak çatışmalar piyasadaki arz endişelerini körükledi:
- Güney Pars ve Asaluye: İran’ın en stratejik enerji üretim merkezlerinden olan Güney Pars doğalgaz sahası ve Asaluye’deki petrokimya tesisleri saldırıların hedefi oldu.
- İran’ın Cevabı: Tahran yönetimi, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’in Hayfa kentindeki bir rafineri ve elektrik santralini vurduğunu açıkladı.
- Hatemü’l-Enbiya Karargahı'ndan Uyarı: İran askeri makamları, enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde bölgedeki petrol ve doğalgaz ağlarını "ateşe verecekleri" tehdidinde bulundu.
Hürmüz Boğazı Denklemi
Küresel petrol sevkiyatının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali, uzmanlara göre fiyatları 150 dolar seviyelerine taşıyabilir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, boğazın kapalı kalması durumunda 2026 yılı ortalama fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı.
