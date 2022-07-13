Endonezya'dan kripto para atağı

Endonezya Merkez Bankası Başkanı Doni Primanto Joewono, ülkenin kripto para birimlerini finansal sistemine entegre etme olasılığını araştırdığını açıkladı. Joewono, Endonezya Merkez Bankası’nın farklı ihtiyaçları karşılamak için bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çıkarma olasılığını araştırdığını belirtti.

Joewon’a göre, kripto para birimlerinin ortaya çıkışı, birçok ülkenin CBDC‘lerin uygulanabilirliğini araştırmasına yol açtı. Ayrıca Joewon, kripto para birimlerinin mevcut finansal sistemler için risk oluşturabileceği konusunda uyardı.

Joewono, konuyla ilgili konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Endonezya Merkez Bankası, kripto varlıklar da dahil olmak üzere CBDC’nin olası etkilerini incelemeye devam ediyor. Kripto paralar potansiyel olarak ekonomik, parasal ve finansal sistem istikrarını etkileyebilecek yeni risklerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir."

Endonezya, yakında yayınlanması beklenen bir teknik inceleme ile CBDC seçeneğini araştıran ülkeler arasında yer alıyor.

G20 zirvesinde konuşan Endonezya Merkez Bankası Başkanı Doni Primanto Joewono, kripto para birimlerinin verimliliği ve katılımı artırmak gibi mevcut finansal sisteme faydalı olabilecek nitelikler barındırdığını sözlerine ekleyerek bu konuda çalışmalar yapıldığını belirtti.