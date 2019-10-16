En kısa sürede kaş gürleştirme

Kaşların dökülmesi ya da kısaltılmasının sonucunda oluşan görüntüden bazen hoşlanmayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kaşların ya da kirpiklerin çıkması için yapılacaklar çok basit. Peki ama kaş nasıl gürleştirilir? Kaş ve kirpik kökleri güçlendirilebilir mi? Kaşların daha gür çıkması için hangi yağlar kullanılmalı? İşte detaylar...

Sağlıklı bir şekilde geri büyüdükleri sürece az miktarda kaş ve kirpik dökülmesi çok normaldir. Bu durum vücuttaki tüm kıllarda görülen doğal yenilenme sürecinin bir parçasıdır.

Fakat bazen bu durum can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yanlış yapılmış işlemler ya da stres ve hastalıklardan kaynaklanan kaş-kirpik dökülmeleri bariz belli olabiliyor.

Doğal yöntemlerle kıl köklerini uyarıp yeniden kaş ve kirpiğin çıkmasını sağlamak mümkün. İçeriği ve yan etkileri belirsiz olan kozmetik ürünlerden önce, mutlaka doğal yöntemler denenmelidir. Çünkü doğal yöntemler en iyi sonuçları verip, en az hasarı verirler. Bu hasarlar yanlış kullanım ya da alerjilerden oluşur. Bu nedenle alerjinizin olduğu ürünleri kullanırken dikkat etmeli ve kürlerin etkisini hemen alabilmek için çok kullanmamalısınız.

Malzemeler

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı çam terebentin yağı

yarım çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Öncelikle hindistan cevizi yağının ılınması için bir süre güneşte bekletin.

Üzerine sarımsağı rendeleyin ve çam terebentin yağını ilave edin.

Bu karışımı kaşlarınızın seyrekliğine göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz.

Kaşlarınıza bir kulak pamuğu yardımıyla sürün.

Bir hafta içerisinde kıl köklerine etki etmeye başlayan bu serum, kökleri sertleştirip uyararak dilediğiniz sonuçları verecektir.

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Bu karışım ne işe yarar?

Sarımsak, yıllardan beri kaş ve kaşlar için kullanılıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kıl köklerini uyarıcı özelliği olduğu için, hızılı uzatma özelliğine sahip.

Aynı şekilde çam terebentin yağı da köklerin sağlamlaşması ve uzamasında oldukça etkilidir.

Hindistan cevizi yağı başlı başına bir keratin deposu olduğu için kıl boyu ve gelişimi için oldukça önemlidir.