En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,09 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 3,00 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,93 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,920274
|3,09
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,320559
|3,00
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080835
|2,93
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041150
|2,81
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070084
|2,63
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,908760
|2,50
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,470466
|2,45
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088719
|2,45
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,272681
|2,39
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,149458
|2,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)