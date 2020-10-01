  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:27:52 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,09 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 3,00 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,93 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,920274 3,09
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,320559 3,00
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080835 2,93
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041150 2,81
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070084 2,63
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,908760 2,50
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,470466 2,45
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088719 2,45
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,272681 2,39
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,149458 2,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak, Mehmet Özmen’e vasiyetini açıkladı: Benim en büyük...
Gündem

Dilipak, Mehmet Özmen’e vasiyetini açıkladı: Benim en büyük...

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programına konuk olan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, çarpıcı açıklama..
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğu..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay