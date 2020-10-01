En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,16 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,12 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037007 2,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040169 2,16 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070131 2,12 ZEM Hisse Senedi EYF 0,021778 2,11 HEM Hisse Senedi EYF 0,021022 2,10 VEM Hisse Senedi EYF 0,082071 2,09 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,095250 1,98 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,128067 1,97 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,145080 1,97 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027253 1,96

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

