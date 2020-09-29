En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,27 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 4,14 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,56 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,063479
|4,27
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043785
|4,14
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,116168
|3,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,165489
|3,42
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,092089
|3,40
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031431
|3,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,099596
|2,98
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037255
|2,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,070010
|2,66
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,093948
|2,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)