En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "HEM Katkı EYF", yüzde 0,81 ile "VEM Katkı EYF" ve "ZEM Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HEM Katkı EYF
|0,018219
|-0,82
|VEM Katkı EYF
|0,018398
|-0,81
|ZEM Katkı EYF
|0,019532
|-0,81
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,063839
|-0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019096
|-0,78
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019178
|-0,76
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019768
|-0,72
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,021855
|-0,70
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019385
|-0,69
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019096
|-0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)