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Aktüel En büyük hayali Ayasofya'da namaz kılmaktı... Gözyaşlarıyla Başkan Erdoğan'a dua etti
Aktüel

En büyük hayali Ayasofya'da namaz kılmaktı... Gözyaşlarıyla Başkan Erdoğan'a dua etti

En büyük hayali Ayasofya Camii'nde namaz kılmak olan yaşlı bir adam hayaline kavuştu. Başkan Erdoğan'a gözyaşları içinde dualar eden yaşlı adam, "Allah onu iki cihanda aziz eylesin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 16:39:00 - 2022-01-28 16:40:17

En büyük hayali Ayasofya Camii'nde namaz kılmak olan yaşlı adam, gözyaşları içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dua etti.

Yaşlı adam Erdoğan için "Şimdiye kadar hiç kimse burayı açamadı. Allah onu iki cihanda aziz eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin" diye dua etti.

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Yorumlar

mehmet demir

amin inşaallah...
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Ayasofya

Bunadam hayatinda ayasofyayi goemusmu yada tarihini okumusmudur sizce?
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