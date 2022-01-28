En büyük hayali Ayasofya'da namaz kılmaktı... Gözyaşlarıyla Başkan Erdoğan'a dua etti

En büyük hayali Ayasofya Camii'nde namaz kılmak olan yaşlı adam, gözyaşları içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dua etti.

Yaşlı adam Erdoğan için "Şimdiye kadar hiç kimse burayı açamadı. Allah onu iki cihanda aziz eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin" diye dua etti.