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Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, uzun zamandır transfer görüşmelerini sürdürdüğü Emre Belözoğlu ile 1yıllık sözleşme imzaladı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:48
Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, uzun zamandır transfer görüşmelerini sürdürdüğü Emre Belözoğlu ile 1yıllık sözleşme imzaladı.38 yaşındaki futbolcu 7 sezon formasını terlettiği sar-lacivertli camiaya 4 yıl 1 ay 2 gün (Bin 495 gün) sonra tekrar döndü.


Fenerbahçe’de beklenen Emre Belözoğlu transferi resmen açıklandı. Sarı-lacivertli camiaya 4 yıl aradan sonra geri dönen Milli yıldız, Fenerbahçe’ye 1 yıllık imza attı. 2008-2009 sezonunda Newcastle United’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Emre, 7 sezon sarı-lacivertli takımda forma giydi. Bu 7 yıllık süre zarfında 6 kez kupa kaldırdı. 38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde, 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa zaferine ulaştı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 30 Mayıs 2015 tarihinde Kadıköy’de oynanan Kasımpaşa mücadelesinde çıkmış ve bu maçta 1 de gol kaydetmişti.



525 gün sonra Milli Takım’a çağrılmıştı


2015 yılında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir’e transfer olan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekipte 4 sezon forma giydi. İstanbul temsilcisinde 128 maça çıkan deneyimli yıldız, 15 de gol attı. Başakşehir’de performansıyla göz dolduran 38 yaşındaki orta saha, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından 525 gün sonra Ay-Yıldızlı takıma davet edilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:48
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