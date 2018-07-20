Emre Akbaba Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama geldi

Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin gözde isimleri arasında yer alan Milli futbolcu Emre Akbaba hakkında konuştu.



''MUSTAFA CENGİZ BAŞKAN İLE KONUŞTUK...''



TRT Spor'a bağlanan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba en iyi yerli oyuncu, büyük bir takıma gitmek isterse önünü açacağız diyoruz. Mustafa Cengiz başkanımızla konuştuk, bir oyuncu satarsak düşünürüz dedi, kriterlerden dolayı." dedi.



''VAGNER LOVE'I DÜŞÜNMÜYORUZ''



Transferi kapattıklarını ve Vagner Love'ı tekrar kadrolarına katmayı düşünmediklerini de söyleyen Alanyaspor Başkanı, "Şu anda Vagner Love gündemimizde değil, transferi bitirdik zaten biz, Bobo'yu aldık." sözlerini kullandı.