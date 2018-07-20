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Emre Akbaba Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, ismi Galatasaray'la anılan Emre Akbaba ile ilgili açıklamalarda bulundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 22:38
Emre Akbaba Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama geldi

 Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin gözde isimleri arasında yer alan Milli futbolcu Emre Akbaba hakkında konuştu.

''MUSTAFA CENGİZ BAŞKAN İLE KONUŞTUK...''

TRT Spor'a bağlanan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba en iyi yerli oyuncu, büyük bir takıma gitmek isterse önünü açacağız diyoruz. Mustafa Cengiz başkanımızla konuştuk, bir oyuncu satarsak düşünürüz dedi, kriterlerden dolayı." dedi.

''VAGNER LOVE'I DÜŞÜNMÜYORUZ''

Transferi kapattıklarını ve Vagner Love'ı tekrar kadrolarına katmayı düşünmediklerini de söyleyen Alanyaspor Başkanı, "Şu anda Vagner Love gündemimizde değil, transferi bitirdik zaten biz, Bobo'yu aldık." sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 22:38
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  3. Alanyaspor
  4. Hasan Çavuşoğlu
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