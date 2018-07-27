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Emmanuel Macron'dan ABD'yle ticaret anlaşması açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Donald  Trump ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasındaki  görüşmeyi "yararlı" bulduğunu ancak Brüksel ile Washington arasında "büyük bir  ticaret anlaşmasının taraftarı olmadığını" söyledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 05:06
Emmanuel Macron'dan ABD'yle ticaret anlaşması açıklaması

Fransız lider, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı  görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trump ve Juncker'in Çarşamba günü Washington'da bir araya geldiğine  dikkati çeken Macron, "Avrupa ve Fransa hiçbir zaman bir ticaret savaşı istemedi  ve dolayısıyla dün yapılan görüşmeleri gereksiz bir gerginliğin düşürülmesine  yardımcı olduğu ve meseleyi yatıştırdığı için yararlı buluyorum." dedi.

Ancak iyi bir ticaret tartışmasının  dengeli, karşılıklı bir temelde  ve tehdidin bulunmadığı ortamda gerçekleştirilebileceğini kaydeden Macron, "Bu  çerçevede, açıklığa kavuşturacağımız birçok soru ve endişe var."  değerlendirmesinde bulundu.

İki yıl önce durdurulan Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması'na  atıfta bulunan Macron, "Mevcut durum buna izin vermediği için TTIP gibi bir bir  ticaret anlaşmasının başlatılması taraftarı değilim." ifadesini kullandı.

"Çelik ve alüminyum ürünlerine yasa dışı vergiler getiren ABD'den  gerilimi düşürecek adımlar beklediğini" kaydeden Macron, "Bu, daha somut bir yol  belirlemek için ticarette bir başlangıç teşkil edecektir." diye konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez de yeni bir ticaret savaşı istemediklerini  ve AB'nin ortak tarım politikasını savunmada kararlı olduğunu belirtti.

ABD ve AB arasında ek vergiler nedeniyle aylardır süren gerginlik,  Çarşamba günü Trump ve Junker görüşmesinin ardından Washington'un geri adım  atmasıyla düşmeye başlamıştı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 05:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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