Emirates Havayolları 90 bin TL maaşla personel alımı yapacak

Gelen açıklamalara göre de, “Kabin ekibinin hayatını yaşayın Emirates kabin ekibi olarak ekibimize katılın ve çalışırken dünyayı görün. Bu, dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketinin bir parçası olma fırsatınızdır.

Siz ve aileniz için vergiden muaf bir maaş, ücretsiz konaklama ve harika seyahat ayrıcalıklarını sabırsızlıkla bekleyin. Dubai’yi eviniz yapın ve bu canlı şehrin tüm avantajlarından yararlanın.

Sizi yerlere götürecek bir kariyere hazırsanız hemen online başvuru yapın ve Emirates ile maceranıza başlayın” denildi.

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Temel oranda 4 bin 430 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi maaş verileceği bildirildi. Buna ek olarak da uçan saat başına ödeme yapılacak aylık maaş ise 10 bin 170 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi ödeme yapılacak.

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Dolar karşılığı 2 bin 770 olan bu paranın TL karşılığı ise 90 bin TL’dir. Alınacak personeller ayda 90 bin TL maaş verilecek.

Bu maaşın yanı sıra otel konaklamaları ve ulaşım masrafları şirket tarafından karşılanmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kabin memuru alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

• Birçok kültürden insanlarla uğraşan, bir ekip ortamında mükemmel hizmet sunma konusunda doğal yeteneğe sahip olumlu tutum

• Lise mezunu (12. Sınıf)

• Yazılı ve sözlü İngilizcede akıcılık (başka bir dili konuşabilmek bir avantajdır)

• Tüm uçak türlerinde acil durum ekipmanına ulaşmanızı sağlayacak şekilde parmak ucunda dururken 212 cm kol erişimi ve minimum 160 cm yükseklik

• Emirates kabin ekibi üniforması giyerken görünür dövmelerin olmaması (kozmetik ve bandajlara izin verilmez)

• Yeni insanlara, yeni yerlere ve yeni durumlara uyum sağlayabilir

• Emirates kabin ekibi olarak Dubai’de ikamet edeceksiniz ve BAE’nin çalışma vizesi gerekliliklerini karşılamanız gerekecek

• 1 yıldan fazla konaklama veya müşteri hizmetleri deneyimi

Eğitim seviyesi: Lise mezunu)

Diller: İngilizce(Okuma : İleri Düzey, Yazma : İleri Düzey, Konuşma : İleri Düzey)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular Kariyer sayfasından yapılacak.